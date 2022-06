Résultat de la législative à Baisieux : en direct

12/06/22 11:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Baisieux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:17 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Baisieux Bienvenue dans ce live où nous allons tenter de vivre cette première étape des législatives 2022 à Baisieux, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. On compte 10 candidats dans la circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Baisieux

Candidats dans la 6ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Thierry Rolland Divers droite Célia Pereira Nouvelle union populaire écologique et sociale Luc Foutry Les Républicains André Demeester Reconquête ! Virginie Fenain Rassemblement National Frédéric Barrez Divers extrême gauche Vanessa Labre Ecologistes Maryse Faber-Rossi Parti radical de gauche Delphine Leleu Droite souverainiste Charlotte Parmentier-Lecocq Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Baisieux : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Baisieux (59780) seront invités à participer aux élections législatives comme partout en France. Les citoyens de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 38,05% des suffrages au premier tour à Baisieux, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 23,32% et 15,37% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Baisieux avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 64,76% des votes, abandonnant ainsi 35,24% des votes à Marine Le Pen.