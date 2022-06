Résultat de la législative à Balan : 2e tour en direct

19/06/22 19:25

Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Balan et il n'est pas trop tard pour donner de la voix lors de ce second round, puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés dimanche dernier sont toujours en lice pour le résultat final des élections législatives 2022.

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes de chaque territoire, comme par exemple à Balan. Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour des législatives, les habitants de Balan ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 30,08% des bulletins de vote. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 26,94% des suffrages. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 17,52% des votes.

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,52% des suffrages au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 2 bureaux de vote de Balan. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 13,47%, 3,78%, 1,07% et 1,45% en avril. Ce sont donc 19,77% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Balan.

Les électeurs de Balan (01) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 32,9% des suffrages au premier tour à Balan, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 28,1% et 13,5% des voix. Le choix des citoyens de Balan était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51,1% des voix), laissant donc 48,9% des suffrages à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois.