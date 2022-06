Résultat de la législative à Balan : en direct

12/06/22 11:03

10 candidats sont en lice dans la seule circonscription de Balan ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er round des législatives 2022. Un niveau de prétendants proportionnel à celui des autres circonscriptions (10 candidatures généralement). Et les 1277 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 2 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce premier round.

Les électeurs de Balan (01) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 32,9% des suffrages au premier tour à Balan, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 28,1% et 13,5% des voix. Le choix des citoyens de Balan était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51,1% des voix), laissant donc 48,9% des suffrages à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois.