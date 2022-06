Résultat de la législative à Bartenheim : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

On vote déjà depuis les premières heures du matin à Bartenheim et il y a encore de la marge pour se rendre à son bureau de vote lors de ce 2e volet, puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés la semaine passée sont toujours là pour le verdict des législatives.

Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, 74,23% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 73,18% au premier tour, c'est-à-dire 2025 personnes. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 40,32% des personnes en âge de participer à une élection à Bartenheim avaient participé à l'élection.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Avec 38,08% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Bartenheim lors du premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin. La candidature Rassemblement National recueille 24,47% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 9,86% des suffrages.

Le résultat de l' élection législative à Bartenheim a été publié par le ministère de l'Intérieur. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les électeurs inscrits dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin demeurant à Bartenheim. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Bartenheim. Les électeurs de 38 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Bruno Fuchs a amassé 38% des votes. Christelle Ritz (Rassemblement National) et Léonie Hebert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent 24% et 10% des votes. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Haut-Rhin atteint 40%, ce qui représente 1 118 votants.

Les habitants de Bartenheim (68870) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31% des suffrages au premier tour à Bartenheim, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. La candidate d'extrême droite et Éric Zemmour avaient obtenu 30% et 11% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Bartenheim avec 50% des votes, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 50% des voix. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?