Résultat des législatives à Bassens - Election 2022 (33530) [PUBLIE]

12/06/22 22:43

Résultat des législatives 2022 à Bassens

Le résultat des élections législatives 2022 à Bassens est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Gironde

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Gironde

Le résultat de l' élection législative à Bassens est tombé. Le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les 5234 électeurs de la 4ème circonscription de la Gironde et demeurant à Bassens. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 4ème circonscription de la Gironde : 17 autres communes participent également au résultat de la législative dans cette circonscription législative. La participation parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 4ème circonscription de la Gironde atteint 43%, ce qui représente 2 270 votants. Alain David a raflé 43% des voix. Il précède Julie Rechagneux (Rassemblement National) et Melissa Karaca (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent 25% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bassens Alain David Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,55% 42,75% Melissa Karaca Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,00% 19,41% Julie Rechagneux Rassemblement National 21,14% 24,73% Philippe Garnier Reconquête ! 3,86% 3,65% Jean Patrice Fillang Divers droite 3,59% 2,03% Christine Gaillard Divers droite 1,94% 1,53% Ambre Destandau Ecologistes 1,69% 2,21% Kevin Bernaud Divers droite 1,25% 1,58% Anne-Isabelle Brivary Divers extrême gauche 0,99% 0,90% Monica Casanova Divers extrême gauche 0,77% 0,77% Marie-Mauricette, Simone Mathieu Droite souverainiste 0,22% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Bassens Taux de participation 45,02% 43,37% Taux d'abstention 54,98% 56,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,62% Nombre de votants 44 315 2 270

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bassens sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Quel résultat à Bassens pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Bassens. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,69% et 2,71% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 34,6% à Bassens pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Bassens ? À Bassens, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en première position de la dernière élection avec 28,2% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 25,08%. Arrivaient ensuite, avec 21,54%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,57%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures infléchiront certainement ces équilibres à Bassens dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives à Bassens L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif sera sans nul doute le taux de participation à Bassens. L'inflation est notamment en mesure d'éloigner les citoyens de Bassens (33530) des bureaux de vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 28,36% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,11% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Bassens ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Il y a 5 ans, au moment des législatives, 44,58% des électeurs de Bassens avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 36,07% au tour deux. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Bassens ? La commune de Bassens n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 11 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Bassens soit autant que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats dès 20 heures ici même.

Législatives 2022 à Bassens : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Bassens (33) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin prochains. Au moment de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 28% des votes au premier tour à Bassens. Le président de "La France Insoumise" avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25% et 22% des suffrages. Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour en empochant 56% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 44% des votes. Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ?