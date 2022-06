Résultat des législatives à Baud - Election 2022 (56150) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Baud

Le résultat des élections législatives 2022 à Baud est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Morbihan

Le résultat de l'élection législative à Baud est maintenant connu. Au sein de la 3ème circonscription du Morbihan, les 5043 citoyens de Baud ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Nicole Le Peih a amassé 32% des votes dans la ville. Elle coiffe au poteau Marie Madeleine Dore-Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Benoît Quéro (Les Républicains) qui reçoivent respectivement 23% et 19% des voix. Le niveau de la participation parmi les citoyens figurant sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 53%. Reste à déterminer si les habitants des 49 autres communes faisant partie de la 3ème circonscription du Morbihan voteront comme ceux de Baud.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Baud Nicole Le Peih Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,13% 32,00% Marie Madeleine Dore-Lucas Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,51% 23,21% Alice Gohin Rassemblement National 18,73% 15,73% Benoît Quéro Les Républicains 17,00% 19,20% Régis Le Gall Reconquête ! 2,96% 2,20% Lionel Guy Marie Epaillard Ecologistes 2,68% 2,54% Lydie Massard Régionaliste 1,92% 1,43% Julie Cuciniello Droite souverainiste 1,74% 1,27% Julie Lepert Divers extrême gauche 1,15% 1,31% Pierre-Alexandre Lugué Régionaliste 1,01% 0,50% Charlène Coudé Ecologistes 1,00% 0,50% Yoann Lopez Divers centre 0,17% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Baud Taux de participation 50,64% 52,71% Taux d'abstention 49,36% 47,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69% 1,69% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 0,71% Nombre de votants 48 935 2 658

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Baud sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:07 - Quel résultat à Baud pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Dans les 5 bureaux de vote de Baud, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait atteint 17,45% des suffrages en avril dernier sur place. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,02% et 1,96% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 23,43% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Baud. 16:30 - À Baud, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Baud, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 30,5% des suffrages. En seconde position, se hissait Marine Le Pen à 26,35%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,45% et Éric Zemmour à 4,67%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines infléchiront sans doute ces équilibres lors des législatives à Baud. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. 14:30 - À Baud, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Baud, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe est de nature à de faire baisser la participation à Baud. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,46% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 21,01% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Baud ? L'analyse des résultats des dernières consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Lors des précédentes législatives, 52,58% des inscrits sur les listes électorales de Baud avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 44,77% pour le deuxième round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Baud ? Pour ces nouvelles élections à Baud, les 5 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 5) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 12 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit sensiblement plus que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à Baud : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Baud (56150) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30.5% des suffrages au premier tour à Baud, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 26.4% et 17.5% des suffrages. Le choix des habitants de Baud était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (57.4% des voix). Marine Le Pen avait obtenu 42.6% des suffrages. Les administrés de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?