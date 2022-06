Résultat de la législative à Bauvin : 2e tour en direct

19/06/22 12:20

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative à Bauvin. C'est la candidature Rassemblement National qui a récolté le plus de bulletins de votes de la part des 4060 électeurs de Bauvin de la 5ème circonscription du Nord. Victor Catteau a raflé 36% des votes à l'échelle de l'agglomération. Ophélie Delneste (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sébastien Huyghe (Les Républicains) recueillent 25% et 17% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour cette circonscription législative atteint 54%, ce qui représente 2 196 non-votants. Toutefois, le résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Nord peut toujours basculer si les électeurs des 31 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Bauvin.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Bauvin (Nord) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Vers quelle candidature iront-ils ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 40,3% des voix au premier tour à Bauvin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 21,4% et 18,0% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bauvin avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 60,4% des votes, abandonnant donc 39,6% des suffrages à Emmanuel Macron.