Résultat de la législative à Beaucroissant : 2e tour en direct

19/06/22 19:01

La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1743 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les législatives, le taux de participation s'était hissé à 35,74% des inscrits sur les listes électorales de Beaucroissant au second round, ce qui représentait 430 votants sur les 1231 personnes inscrites sur les listes électorales.

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a enregistré 26,87% des voix à l'occasion du 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. En seconde place, la candidature Rassemblement National recueille 26,87% des votes. A la 3e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 26,23% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés.

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Beaucroissant. Sandrine Nosbé a effectivement enregistré 27% des voix au niveau de la commune. Elle arrive devant Cécile Bène (Rassemblement National) et Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent respectivement 27% et 26% des voix. La participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 52%, ce qui représente 641 votants. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Beaucroissant. Les habitants de 69 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 9ème circonscription de l'Isère.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30,60% des votes au premier tour à Beaucroissant. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,73% et 16,70% des voix. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 51,73% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48,27% des suffrages. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les citoyens de Beaucroissant ( Isère ) seront incités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel prétendant iront-ils ?