Résultat de la législative à Beaumont-Louestault : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Beaumont-Louestault dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 19:01

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Beaumont-Louestault sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Beaumont-Louestault. En direct 19:01 - La nuance Mélenchon avait terminé troisième à Beaumont-Louestault la semaine passée La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait potentiellement atteindre 24,58% à Beaumont-Louestault avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant au total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes pour un siège à l'Assemblée nationale a pourtant cumulé 16,98% des suffrages il y a sept jours. La Nupes avait ainsi terminé sur le podium. 15:30 - La candidature Rassemblement National en tête à Beaumont-Louestault D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Il faut cependant tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Beaumont-Louestault. Grâce à 28,35% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Beaumont-Louestault dimanche 12 juin lors du premier tour de la législative. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 26,32% des voix. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 16,98% des voix. 13:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quel sera l'abstention à Beaumont-Louestault ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au second round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Pendant les précédentes législatives, sur les 1056 inscrits sur les listes électorales à Beaumont-Louestault, 57,48% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 49,72% pour le dernier round. 10:30 - C'est parti pour le deuxième tour à Beaumont-Louestault ! On vote déjà depuis ce matin à Beaumont-Louestault et il n'est pas trop tard pour faire entendre sa voix lors de cette 2ème manche, puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours sont toujours présents pour le résultat final des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Beaumont-Louestault - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Beaumont-Louestault aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste Sabine Thillaye Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ambre Louisin Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Beaumont-Louestault - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Beaumont-Louestault

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beaumont-Louestault Sabine Thillaye (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,15% 26,32% Ambre Louisin (Ballotage) Rassemblement National 21,08% 28,35% Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,38% 16,98% Fabrice Boigard Les Républicains 13,45% 10,02% Charles Girardin Ecologistes 6,44% 6,79% Bruno Julien Reconquête ! 5,09% 5,43% Patrick Martinez Divers droite 2,19% 2,04% Christine Delarue Divers extrême gauche 1,79% 2,72% Émilien Cousin Hamelal Ecologistes 1,44% 1,36% Participation au scrutin Circonscription Beaumont-Louestault Taux de participation 50,45% 50,50% Taux d'abstention 49,55% 49,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 2,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,17% Nombre de votants 43 947 603

Le résultat de l' élection législative 2022 à Beaumont-Louestault est tombé. À Beaumont-Louestault, les citoyens rattachés à la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire ont opté pour la candidate Rassemblement National. Ambre Louisin a effectivement accumulé 28% des votes. Elle devance Sabine Thillaye (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent dans l'ordre 26% et 17% des suffrages. L'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune pour la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire s'élève à 50%. Les citoyens des 54 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Beaumont-Louestault ?

Législatives 2022 à Beaumont-Louestault : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30,00% des suffrages au premier tour à Beaumont-Louestault, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et l'ex-député européen avaient obtenu 27,45% et 16,81% des voix. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en réunissant 50,99% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 49,01% des suffrages. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout en France, les 1 730 votants de Beaumont-Louestault (37) seront invités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ?