Résultat des législatives à Beaumont-Louestault - Election 2022 (37360) [PUBLIE]

12/06/22 22:24

Résultat des législatives 2022 à Beaumont-Louestault

Le résultat des élections législatives 2022 à Beaumont-Louestault est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Indre-et-Loire

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Le résultat de l'élection législative 2022 à Beaumont-Louestault a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire, les 1194 habitants de Beaumont-Louestault se sont tournés vers la candidate Rassemblement National. Ambre Louisin a réuni 28% des votes dans la commune. Elle est suivie par Sabine Thillaye (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 26% et 17% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune pour la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire s'établit à 50%. Reste encore à savoir si les citoyens des 54 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux de Beaumont-Louestault.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beaumont-Louestault Sabine Thillaye Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,15% 26,32% Ambre Louisin Rassemblement National 21,08% 28,35% Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,38% 16,98% Fabrice Boigard Les Républicains 13,45% 10,02% Charles Girardin Ecologistes 6,44% 6,79% Bruno Julien Reconquête ! 5,09% 5,43% Patrick Martinez Divers droite 2,19% 2,04% Christine Delarue Divers extrême gauche 1,79% 2,72% Émilien Cousin Hamelal Ecologistes 1,44% 1,36% Participation au scrutin Circonscription Beaumont-Louestault Taux de participation 50,45% 50,50% Taux d'abstention 49,55% 49,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 2,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,17% Nombre de votants 43 947 603

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beaumont-Louestault sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:26 - Quel résultat aux législatives de Beaumont-Louestault pour la coalition de gauche ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des enjeux de ces élections législatives, à Beaumont-Louestault comme dans toute la France. L'Insoumis avait obtenu 16,81% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,62% et 1,7% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 22,13% à Beaumont-Louestault pour ce premier tour. 16:30 - À Beaumont-Louestault, des sondages aussi parlants ? A la dernière élection présidentielle, à Beaumont-Louestault, Marine Le Pen grimpait à la première position avec 30,0% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,45%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 16,81% et Éric Zemmour à 6,38%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être chambouler ces équilibres lors des législatives dans la commune au 1er tour. Pour rappel l'alliance LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%. 14:30 - À Beaumont-Louestault, la grande inconnue de ces législatives 2022 demeure l'abstention La participation sera indiscutablement l'une des clés des élections législatives 2022 à Beaumont-Louestault. L'inflation qui grève les finances des Français, combinée avec les craintes engendrées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie sont notamment susceptibles de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Beaumont-Louestault. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 185 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,41% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 18,4% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation aux élections législatives à Beaumont-Louestault peut-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, le taux de participation avait atteint 50,28% au premier tour au sein de Beaumont-Louestault, à comparer avec une participation de 42,52% au round deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Beaumont-Louestault Pour ces élections législatives à Beaumont-Louestault, les 2 bureaux de vote (de Mairie de Beaumont La Ronce à Mairie de Louestault) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 9 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Beaumont-Louestault : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30,00% des suffrages au premier tour à Beaumont-Louestault, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et l'ex-député européen avaient obtenu 27,45% et 16,81% des voix. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en réunissant 50,99% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 49,01% des suffrages. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout en France, les 1 730 votants de Beaumont-Louestault (37) seront invités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ?