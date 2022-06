Résultat de la législative à Beaurepaire : en direct

12/06/22 11:29

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beaurepaire sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:29 - Les paramètres clés des élections législatives à Beaurepaire C'est donc parti pour ces législatives ! À Beaurepaire, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 10 candidats qui se présentent pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 3229 habitants de Beaurepaire ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Beaurepaire

Les élections législatives 2022 auront lieu à Beaurepaire comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Yannick Neuder Les Républicains Estelle Meillier Ecologistes Paulette Roure Droite souverainiste Pascale Pruvost Ensemble ! (Majorité présidentielle) Hugo Gagnieu Reconquête ! Bruno Perrodin Divers extrême gauche Alexandre Moulin-Comte Rassemblement National Odile Gitton Divers Dominique Dichard Nouvelle union populaire écologique et sociale Pietro Roberto Lillo Divers gauche

Législatives 2022 à Beaurepaire : les enjeux

Les citoyens de Beaurepaire (38) reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront appelés à contribuer à l'élection des députés qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 32% des voix au premier tour à Beaurepaire. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 18% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Beaurepaire grâce à 53% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 47% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier.