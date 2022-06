Résultat de la législative à Béligneux : 2e tour en direct

17:48 - La Nouvelle union populaire avait terminé au pied du podium à Béligneux la semaine passée

Une des clés de ces législatives, en France, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. À Béligneux, son candidat avait cumulé 23,54% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 19,0%, 3,27%, 1,28% et 1,48% il y a deux mois. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc potentiellement obtenir 25,03% à Béligneux pour ce premier tour des élections législatives.