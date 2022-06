Résultat de la législative à Bénéjacq : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

Avec 28,99% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Bénéjacq dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er round des élections législatives. En seconde position, la candidature Rassemblement National glane 24,14% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 23,5% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés.

La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 24,84% à Bénéjacq avant le premier tour des législatives. Soit le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Bénéjacq ont pourtant apporté 23,5% de leurs votes aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés il y a une semaine, pour la première manche des législatives. Ce qui avait tout de même offert la troisième position à la Nupes.

Le résultat de l'élection législative à Bénéjacq est publié. Dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, les citoyens de Bénéjacq se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation parmi les habitants figurant dans les listes électorales au sein de la commune pour la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques s'établit à 49%. Reste à savoir si les électeurs des 89 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Bénéjacq. Jean-Paul Mattei a amassé 29% des votes au sein de la localité. Frédérique Joint (Rassemblement National) et Cécile Faure (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à 24% et 24% des suffrages.

Les inscrits sur les listes électorales de Bénéjacq ( Pyrénées-Atlantiques ) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 25,08% des voix au premier tour à Bénéjacq, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 24,76% et 17,30% des votes. Le choix des administrés de Bénéjacq était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (51,41% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 48,59% des votes. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'avoir la majorité à l'hémicycle au vu des voix qu'il a reçues dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?