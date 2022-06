Résultat de la législative à Berric : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Berric dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:39

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Berric sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Berric. En direct 18:39 - La Nupes avait terminé en 2e position la semaine passée à Berric Une des questions cruciales de ces législatives, en France, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Berric, son représentant avait cumulé 24,7% des suffrages il y a une semaine. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,44%, 6,95%, 2,13% et 3,08% en avril. Ce sont donc 29,6% d'électeurs en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Berric. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Berric ? Lors du premier round de l'élection législative, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Berric ont plébiscité les candidats Régionaliste qu'ils ont gratifiés de 27,24% des voix. Ils ont devancé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent dans l'ordre 24,7% et 18,77% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. 13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Berric ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? La semaine dernière, 53,05% des personnes en capacité de voter à Berric avaient pris part au scrutin. Au fil des dernières années, les 2002 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'élevait à 18,14% dans la commune, à comparer avec une abstention de 17,18% au premier tour. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Berric ! C'est donc reparti pour ces élections législatives à Berric, avec le 2ème tour en cours depuis ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les qualifiés qui se présentent pour devenir député. Les 1566 inscrits de Berric ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultats des législatives 2022 à Berric - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Berric aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Paul Molac Régionaliste Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Berric - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Berric

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Berric Paul Molac (Ballotage) Régionaliste 37,65% 26,63% Rozenn Guegan (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,26% 18,77% Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,20% 24,70% Florent de Kersauson Rassemblement National 16,12% 17,92% Sophie Regnier Reconquête ! 3,04% 2,78% Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants 2,22% 3,15% Khaled Mamar Ecologistes 1,17% 2,91% Isabelle Decuypere Droite souverainiste 1,15% 1,09% Béatrice Marin Ecologistes 0,73% 0,61% Jean-Marc Clodic Divers gauche 0,58% 0,36% Patrice Crunil Divers extrême gauche 0,55% 0,48% Béatrice Laigre Régionaliste 0,31% 0,61% Louise Tonye Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Berric Taux de participation 52,82% 53,05% Taux d'abstention 47,18% 46,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,24% Nombre de votants 59 011 836

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Berric. C'est la candidature Régionaliste qui a encaissé le plus de voix parmi les 1576 habitants de Berric de la 4ème circonscription du Morbihan. Paul Molac a collecté 27% des suffrages. Lhea Le Flecher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent 25% et 19% des votes. La participation atteint 53% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 4ème circonscription du Morbihan, ce qui représente 836 votants. Les citoyens des 85 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Berric ?

Législatives 2022 à Berric : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens demeurant à Berric seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29% des voix au premier tour à Berric, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la présidentielle de 2022 et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 25% et 17% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Berric avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 57% des voix, abandonnant donc 43% des voix à Marine Le Pen. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure de remporter une majorité à l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?