Résultat des législatives 2022 à Berric

Le résultat des élections législatives 2022 à Berric est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Morbihan

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Berric. C'est le représentant Régionaliste qui a obtenu le plus de suffrages de la part des 1576 électeurs de Berric de la 4ème circonscription du Morbihan. L'abstention parmi les citoyens habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de la 4ème circonscription du Morbihan atteint 47% (soit 836 votants). A l'échelle de la ville, Paul Molac a ainsi collecté 27% des voix. Il précède Lhea Le Flecher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent 25% et 19% des votes. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 85 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Berric.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Berric Paul Molac Régionaliste 37,65% 26,63% Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,26% 18,77% Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,20% 24,70% Florent de Kersauson Rassemblement National 16,12% 17,92% Sophie Regnier Reconquête ! 3,04% 2,78% Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants 2,22% 3,15% Khaled Mamar Ecologistes 1,17% 2,91% Isabelle Decuypere Droite souverainiste 1,15% 1,09% Béatrice Marin Ecologistes 0,73% 0,61% Jean-Marc Clodic Divers gauche 0,58% 0,36% Patrice Crunil Divers extrême gauche 0,55% 0,48% Béatrice Laigre Régionaliste 0,31% 0,61% Louise Tonye Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Berric Taux de participation 52,82% 53,05% Taux d'abstention 47,18% 46,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,24% Nombre de votants 59 011 836

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Berric sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:02 - Que vont trancher les supporters de gauche à Berric ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Berric comme dans le reste du pays. L'Insoumis avait enregistré 17,44% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,95% et 2,13% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 26,52% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Berric. 16:30 - À Berric, des sondages aussi convaincants ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront probablement une résonnance à Berric au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La Nupes a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Dans cette séquence, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Lors du dernier scrutin, à Berric, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la première position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 29,36% des voix, devant Marine Le Pen à 24,86%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 17,44% et Yannick Jadot avec 6,95%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Berric reste la participation La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif à Berric. La flambée des prix qui pèse sur le budget des foyers français combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie seraient notamment susceptibles de faire baisser le pourcentage de participation à Berric (56230). Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 566 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,86% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 82,82% au premier tour, c'est-à-dire 1 297 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Berric ? 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Berric 13 candidats ont voulu se faire élire dans l'unique circonscription de Berric ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier round des élections législatives 2022. Un niveau de candidats au-dessus de celui des autres circonscriptions. Les 1566 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 2 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce premier tour de piste.

Législatives 2022 à Berric : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens demeurant à Berric seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29% des voix au premier tour à Berric, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la présidentielle de 2022 et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 25% et 17% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Berric avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 57% des voix, abandonnant donc 43% des voix à Marine Le Pen. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure de remporter une majorité à l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?