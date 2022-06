En direct

19:42 - Quel résultat aux législatives de Beuvry-la-Forêt pour la coalition LFI-PS-EELV ? Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France comme à Beuvry-la-Forêt, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 15,5% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,21% et 1,56% au premier tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 5,77% du côté de la gauche (sans compter le score de Mélenchon).

16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Beuvry-la-Forêt ? Le chef de l'Etat avait obtenu 28,93% des voix à Beuvry-la-Forêt, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen avait accumulé 31,35% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,5% (contre 21,95%). Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront peut-être chambouler la situation lors des législatives à Beuvry-la-Forêt au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Beuvry-la-Forêt À Beuvry-la-Forêt, le niveau de participation constituera sans nul doute l'un des critères essentiels des élections législatives 2022. La guerre en Ukraine et ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à éloigner les électeurs de Beuvry-la-Forêt (59310) des isoloirs. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 309 personnes en âge de voter au sein de la localité, 77,15% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 77,0% au premier tour, soit 1 778 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Beuvry-la-Forêt en 2017 ? Au cours des dernières années, les 2 792 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 53,27% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Beuvry-la-Forêt, à comparer avec un taux d'abstention de 48,23% pour le second round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.