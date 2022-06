Résultat de la législative à Beychac-et-Caillau : 2e tour en direct

En direct

18:42 - Un gagnant ce soir pour la coalition de gauche ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Beychac-et-Caillau, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint un haut niveau avant ce deuxième volet des législatives 2022. Son candidat a donc un poids aujourd'hui. Mais ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 17,7%, 3,65%, 2,3% et 2,91% le 10 avril. La Nupes pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 26,56% à Beychac-et-Caillau pour ces élections légilsatives.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Beychac-et-Caillau ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Beychac-et-Caillau. Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour de la législative, les citoyens de Beychac-et-Caillau ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 32,99% des votes. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 26,09% des voix. Enfin, la candidature Rassemblement National capte 24,14% des suffrages.

13:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Beychac-et-Caillau Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Dimanche dernier, 52,57% des électeurs à Beychac-et-Caillau avaient boudé les urnes. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1854 personnes en âge de voter dans la ville, 78,05% étaient allées voter. Le taux de participation était de 81,66% au premier tour, ce qui représentait 1514 personnes.