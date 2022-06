Résultat de la législative à Beynost : 2e tour en direct

En direct

17:44 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Beynost Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Beynost, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant le second tour des élections législatives 2022. Son candidat a donc aujourd'hui. Ce score est cependant à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 17,3%, 5,95%, 1,83% et 1,76% il y a deux mois. Voilà qui donnait un point de départ théorique de 26,84% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Beynost.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Beynost ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont tendance à cacher des réalités locales complexes, comme par exemple à Beynost. Dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour, les électeurs de Beynost ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 32,73% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 27,54% des suffrages. A la 3e position, la candidature Rassemblement National capte 18,29% des votes.

13:30 - La participation peut-elle encore baisser à l'occasion du 2e tour des législatives à Beynost ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 54,79% des inscrits sur les listes électorales de Beynost avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 51,02% pour le tour deux.