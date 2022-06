Résultat de la législative à Beynost : en direct

12/06/22 17:18

Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations politiques précédentes. A l'occasion des législatives de 2017, 54,79% des électeurs de Beynost avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,02% au deuxième round. Les élections législatives mobilisent généralement moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Beynost, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre en Ukraine pourrait potentiellement priver les isoloirs de leurs citoyens à Beynost. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 24,38% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,2% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Beynost. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or le président-candidat avait obtenu 34,07% des voix à Beynost, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN se hissait à 21,41% des voix contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,3% (contre 21,95%).

A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 34,1% des votes au premier tour à Beynost, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 21,4% et 17,3% des votes. Le choix des citoyens de Beynost était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (64,4% des votes), cédant donc 35,6% des votes à Marine Le Pen. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Beynost ( Ain ) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer à l'élection des députés français qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ?