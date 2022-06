Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 14,54% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Bierne il y a deux mois. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,67% et 1,84% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 4,51% du côté de la gauche (score de Mélenchon exclu).

16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Bierne ?

L'élection présidentielle d'avril, à Bierne, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 34,77% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 27,6%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,54% et Éric Zemmour à 7,18%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront certainement infléchir cette donne et donc le résultat des législatives à Bierne au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.