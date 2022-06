En direct

19:42 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Bignan ? Les inscrits de Bignan avaient concédé 13,17% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er tour de la présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,21% et 0,94% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 18,32% à Bignan pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Bignan, des sondages aussi pertinents ? À Bignan, Marine Le Pen finissait à la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 33,12% des voix, devant Emmanuel Macron à 30,84%. Suivaient, avec 13,17%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,86%, Valérie Pécresse. Au niveau national, c'est un résultat de un peu moins de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront probablement infléchir la donne lors des législatives dans la commune dimanche. Or la majorité a chuté à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux législatives 2022 à Bignan L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif sera le niveau d'abstention à Bignan. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des familles sont par exemple capables d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Bignan (56500). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 20,35% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 20,45% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Bignan ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, pendant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 58,65% au premier tour des électeurs de Bignan. L'abstention était de 46,06% pour le second round.