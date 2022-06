Résultat de la législative à Bizanos : en direct

En direct

19:23 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Bizanos ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des enjeux de ces élections législatives, à Bizanos comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait cumulé 17,65% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,9% et 2,44% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 25,99% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - Que montrent les sondages des législatives 2022 pour Bizanos ? Emmanuel Macron avait glané la première position au dernier scrutin présidentiel à Bizanos avec 34,17% des votes, au premier round. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 17,65%, au-dessus de Marine Le Pen à 14,49% et Jean Lassalle à 9,54%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines chambouleront certainement ces équilibres lors des législatives dans la commune ce dimanche, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 à Bizanos reste l'abstention À Bizanos, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés des élections législatives. L'inflation est de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Bizanos. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 3 409 personnes en âge de voter au sein de la commune, 77,62% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 80,26% au premier tour, c'est-à-dire 2 736 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Bizanos ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 55,87% des personnes aptes à participer à une élection à Bizanos s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 47,72% pour le second tour.