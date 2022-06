Résultat de la législative à Boisseron : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Boisseron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Boisseron À Boisseron, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés de ces législatives 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,69% dans la ville. La participation était de 81,94% au premier tour, soit 1 266 personnes. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à impacter le taux de participation à Boisseron (34160). 11:30 - La participation aux élections législatives 2022 à Boisseron peut-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette ville lors des derniers scrutins ? A l'occasion des législatives de 2017, 55,08% des électeurs de Boisseron avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 46,85% au deuxième round. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Boisseron pour ces législatives 2022 Les éléments clés de ces législatives 2022 à Boisseron sont limpides : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un niveau comparable à celui du reste du pays. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour comprimer le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Boisseron

Les élections législatives 2022 auront lieu à Boisseron comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Jean Luc Bergeon Divers gauche Denis Carabasse Ecologistes Nicolas Lauron Reconquête ! Julia Mignacca Nouvelle union populaire écologique et sociale Serge Gachon Divers extrême gauche Laurence Cristol Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alain Berthet Les Républicains Philippe Saurel Divers gauche Johana Maurel Rassemblement National Alexis Boudaud-Anduaga Ecologistes Laurian Combet Divers

Législatives 2022 à Boisseron : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 26,7% des voix au premier tour à Boisseron, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,7% et 19,0% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Boisseron gratifié de 52,0% des voix, laissant ainsi à Marine Le Pen 48,0% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour remporter la majorité à l'hémicycle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Boisseron seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français.