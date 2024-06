En direct

19:50 - Que vont décider les supporters de gauche à Sommières ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Sommières, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,5% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 14,7% à Sommières pour les élections continentales. Mais on peut en revanche remonter ce score à 34% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (13,4%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,31%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,3%).

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Sommières Alors que retenir de cette avalanche de scores ? Si on se penche sur la progression du RN vue des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 30% à Sommières. Une projection qui concorde avec les électeurs également conquis par les lepénistes dans la zone ces dernières années et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Un 33,41% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Sommières au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler également indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Sommières, à 33,41%, soit 566 voix dans la ville. L'extrême droite devançait alors Raphaël Glucksmann à 14,7% et Manon Aubry à 13,4%.

14:32 - 27,61% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Sommières L'élection du président de la République est certainement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,62% contre 27,61% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 24,18% et 6,42% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 44,49% contre 55,51%.

12:32 - Coralie Ghirardi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des dernières législatives à Sommières Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Sommières, obtenant 22,82% des voix sur place, contre 34,50% pour Coralie Ghirardi (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Yvan Lachaud (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Élections législatives à Sommières : un éclairage démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Sommières mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections législatives. Dans la commune, 19,06% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 25,75% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (30,12%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 499 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,78% et d'une population étrangère de 6,63% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Sommières mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,15% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Participation à Sommières : que retenir des précédentes élections ? À Sommières, le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des critères clés de ces législatives 2024. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des Français, cumulée avec les préoccupations dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à ramener les habitants de Sommières dans les bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 69,51% des électeurs de la ville, contre une participation de 72,32% au premier tour, soit 2 574 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,86% au premier tour. Au second tour, 39,29% des votants ont exercé leur droit de vote. Quel député remplacera Yvan Lachaud dans la 2ème circonscription du Gard ?