Résultat des législatives à Boissy-Saint-Léger - Election 2022 (94470) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Boissy-Saint-Léger. À Boissy-Saint-Léger, les 8940 habitants inscrits dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne ont choisi le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'échelle de la commune, Louis Boyard a collecté 36% des votes. Laurent Saint-Martin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Francis Pretot (Rassemblement National) le suivent grâce à respectivement 28% et 13% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Boissy-Saint-Léger. Les électeurs de 10 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne. Le niveau de la participation s'élève à 41% des électeurs habilités à voter dans la commune pour cette circonscription.

Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, sur les 8 350 inscrits sur les listes électorales à Boissy-Saint-Léger, 64,14% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 56,68% au deuxième round.

À Boissy-Saint-Léger, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera indiscutablement la participation. La crainte d'une reprise de l'épidémie de covid-19 serait par exemple en mesure de détourner l'attention des citoyens de Boissy-Saint-Léger de leur devoir civique. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 64,87% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 71,59% au premier tour, c'est-à-dire 6 349 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était bornée à Boissy-Saint-Léger. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,26% et 1,5% au premier tour de la présidentielle. Soit un total théorique de 42,64% pour la coalition de gauche.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 37,9% des voix au premier tour à Boissy-Saint-Léger, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'ancienne députée européenne avaient obtenu 24,5% et 15,7% des voix. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait cependant obligé les électeurs de Boissy-Saint-Léger à changer de candidat pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour avec 68,3% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 31,7% des suffrages. La nouvelle coalition de partis de gauche recevra-t-elle la majorité des voix des administrés de cette ville à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Boissy-Saint-Léger ( Val-de-Marne ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.