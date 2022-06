Résultat de la législative à Bologne : 2e tour en direct

La proportion des électeurs de la Nouvelle union populaire reste un des paramètres de ces élections législatives 2022 dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 12,81% des suffrages à Bologne il y a une semaine. Ce premier résultat est tout de même à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 10,16%, 1,45%, 1,97% et 1,45% le 10 avril. Ce sont donc 15,03% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Bologne.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Bologne ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone masquent quelquefois des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Bologne. La candidature Rassemblement National a enregistré 36,78% des suffrages pour le premier round des législatives le 12 juin dernier. Les représentants Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à respectivement 29,39% et 14,61% des suffrages.