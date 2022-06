Résultat des législatives à Bonnelles - Election 2022 (78830) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Bonnelles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription des Yvelines

Le résultat de l'élection législative 2022 à Bonnelles est désormais publié. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de bulletins de votes parmi les 1544 habitants de Bonnelles de la 10ème circonscription des Yvelines. Reste à déterminer si les habitants des 50 autres communes rattachées à la 10ème circonscription des Yvelines feront les mêmes choix que ceux de Bonnelles. Le taux d'abstention s'établit à 43% des citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 667 non-votants. Aurore Bergé a amassé 36% des votes. En 2e position, Cédric Briolais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 27% des suffrages. Quant à elle, Anne Cabrit (Les Républicains) glane 11% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bonnelles Aurore Bergé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,43% 36,47% Cédric Briolais Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,04% 26,95% Anne Cabrit Les Républicains 17,13% 11,27% Thomas Du Chalard Rassemblement National 12,95% 11,27% Philippe Chevrier Reconquête ! 5,85% 3,48% Patrice Jacono Ecologistes 4,65% 6,27% Sylvie Bogaers Ecologistes 1,65% 1,74% Claire Coueignas Droite souverainiste 1,21% 1,51% Marielle Saulnier Divers extrême gauche 0,87% 0,93% Michel Bizien Divers extrême gauche 0,23% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Bonnelles Taux de participation 55,44% 56,80% Taux d'abstention 44,56% 43,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,23% Nombre de votants 50 750 877

Législatives 2022 à Bonnelles : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 33,4% des voix au premier tour à Bonnelles, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 19,3% et 15,0% des voix. Le choix des électeurs de Bonnelles était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (70,3% des votes), cédant par conséquent à Marine Le Pen 29,7% des suffrages. Les votants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 2 071 électeurs de Bonnelles seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?