Résultat des législatives 2024 à Angervilliers (91470) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Angervilliers ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La question est encore posée avec plus de force encore pour ce 2e tour. Premier indicateur : l'ensemble a glané plus de 28% des suffrages au niveau du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 20,77% des suffrages à Angervilliers. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 21,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le RN en embuscade à Angervilliers pour les législatives L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle fièvre bleu marine à Angervilliers ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est assez risqué, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En deux ans seulement, entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la municipalité.

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence le grand sujet pour le second tour de cette législative, localement. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être des chances de gagner. Lors des dernières législatives à Angervilliers, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 21,78% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 26,57% pour Alexis Izard (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (58,03%). Alexis Izard s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche D'après les projections en nombre de sièges établies sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de s'arroger pas loin de 250 députés au terme des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Avec 36,89% des votes, Stefan Milosevic (Rassemblement National) a pris la pôle position à Angervilliers, le 30 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives. Alexis Izard (Majorité présidentielle) glanait 34,45%. Enfin, Steevy Gustave (Nouveau Front populaire) recevait 20,77% des votants. C'est aussi Stefan Milosevic qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 3ème circonscription de l'Essonne, avec cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Angervilliers au niveau de l'abstention ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des scrutins électoraux passés ? Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Angervilliers était de 73,95%, dépassant celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, parmi les 1 207 personnes en âge de voter à Angervilliers, 60,07% avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 51,37% pour le scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Angervilliers, la participation était de 73,95% lors du 1er tour des élections législatives À Angervilliers, l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 est indéniablement le niveau de participation. Dans la commune, dimanche, 26,05% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,11% au premier tour et 48,38% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 15,91% dans la commune, contre une abstention de 20,28% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Angervilliers ?

17:29 - Dynamique électorale à Angervilliers : une analyse socio-démographique La structure démographique et socio-économique d'Angervilliers détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 6,45% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Avec 48,74% de population active et une densité de population de 180 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,44%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (8,32%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,74%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Angervilliers mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,73% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.