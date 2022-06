En direct

19:49 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de gauche à Bonnes ? Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France comme à Bonnes, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 19,57% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,18% et 1,6% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 25,35% à Bonnes pour ce premier tour.

16:30 - À Bonnes, des sondages aussi valables qu'en France ? À Bonnes, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 26,96% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 26,07%. On trouvait plus loin, avec 19,57%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,34%, Jean Lassalle. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront sans doute modifier ce décor lors des législatives dans la ville. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 à Bonnes reste la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Bonnes, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les préoccupations liées à un retour en force de l'épidémie de coronavirus sont notamment capables de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Bonnes (86300). Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 442 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 22,44% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 20,11% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - La participation à Bonnes va-t-elle encore baisser lors des législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? En 2017, pendant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 53,56% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Bonnes, contre un taux de participation de 45,96% au second tour.