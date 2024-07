Résultat des législatives 2024 à Avanton (86170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Avanton ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Avanton, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,04% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 27,53% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'évolution éclair du RN à Avanton en 2 ans Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très analysé. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des voix aux législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 17 points sur place entre 2022 et 2024. Un cran de plus sera certainement dépassé ce 7 juillet au soir.

20:05 - Quel verdict dans les urnes au 2e tour des législatives à Avanton ? D'après les projections des instituts diffusées à la fin de la campagne, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de s'arroger moins de 250 sièges au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République préserveraient entre 95 et 125 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Grâce à 34,92% des bulletins de vote, Séverine Saint-Pé (Horizons) a pris les devants à Avanton, le 30 juin 2024 pour le 1er tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Emmanuelle Darles (Rassemblement National) et Lisa Belluco (Union de la gauche) avec respectivement 31,24% et 25,04% des votants. Les habitants d'Avanton n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la 1ère circonscription de la Vienne, puisque Lisa Belluco y remportait ce premier tour, avec cette fois 33,14% devant Emmanuelle Darles avec 28,93% et Séverine Saint-Pé avec 28,85%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Avanton ? Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Les chiffres montrent une participation de 78,88% au premier round des élections législatives 2024 à Avanton, supérieure de 17 points à celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 61,27% des personnes en âge de voter à Avanton avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 59,07% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle monter au second tour des législatives à Avanton ? À Avanton, l'une des clés des élections législatives 2024 est indiscutablement l'abstention. L'abstention était de 21,12% à Avanton lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,81% au premier tour. Au second tour, 43,93% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Avanton ? Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 601 personnes en âge de voter dans la ville, 11,06% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 14,54% au second tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Avanton ?

17:29 - Comment la composition démographique d'Avanton façonne les résultats électoraux ? Comment les habitants d'Avanton peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 4,6%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (81,82%) souligne l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (93,24%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 903 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,56%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,43%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Avanton mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,29% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.