Résultat des législatives à Bouafle - Election 2022 (78410) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 28,5% des votes au premier tour à Bouafle, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,0% et 16,2% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Bouafle avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 56,8% des voix, cédant donc à Marine Le Pen 43,2% des voix. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité à l'Assemblée au vu des votes qu'il a obtenus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales résidant à Bouafle ( Yvelines ) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français. Quel prétendant soutiendront-ils ?