17:57 - Aubergenville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

En pleine campagne électorale législative, Aubergenville se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 317 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 720 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,3%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Aubergenville accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 456 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,87%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2430,72 euros par mois. À Aubergenville, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.