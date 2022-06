Résultat de la législative à Bouc-Bel-Air : en direct

17:09 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Bouc-Bel-Air ?

A l'issue du dernier vote, à Bouc-Bel-Air, Emmanuel Macron glanait la tête du vote au premier round de l'élection présidentielle avec 30,96% des voix, devant Marine Le Pen à 23,63%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 14,73% et Éric Zemmour avec 11,59%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des derniers jours boulverseront sans doute la donne et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.