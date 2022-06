Résultat de la législative à Bouffémont : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bouffémont dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 19:20

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bouffémont sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:20 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Bouffémont ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection n'avait eu lieu qu'à Bouffémont. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,66% et 1,66% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 39,76% pour la Nupes pour ces législatives à Bouffémont. 16:30 - À Bouffémont, des sondages aussi valables ? La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Bouffémont dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Avec 32,44% des votes exprimés, au 1er round à Bouffémont cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait atteint la meilleure place à la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 26,58%, surclassant Marine Le Pen à 16,27% et Éric Zemmour à 5,89%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Bouffémont ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Bouffémont, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 29,71% des personnes aptes à voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 24,5% au premier tour. La hausse des prix des carburants qui alourdit le budget des familles serait notamment susceptible de dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Bouffémont. 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Bouffémont en 2017 ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des résultats des consultations politiques passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Pendant les dernières législatives, 48,19% des personnes habilitées à voter à Bouffémont avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 40,44% au deuxième tour. 09:30 - On votera un peu plus longtemps pour ces législatives à Bouffémont Les clés de ces élections législatives à Bouffémont sont simples : la ville n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un niveau comparable à celui du reste du pays. Les votants auront jusqu'à 19 heures ce soir pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture du bureau de vote a en effet été décalé dans la commune pour limiter la part d'inscrits absents à la fin de la journée.

Résultat des élections législatives 2022 à Bouffémont

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bouffémont comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Andrijana Topuzovic Les Républicains Philippe Demaret Divers gauche Olivier Le Guevel Reconquête ! Romain Eskenazi Nouvelle union populaire écologique et sociale Dominique Da Silva Ensemble ! (Majorité présidentielle) Myriam Chikhane Droite souverainiste Kamel Zouine Ecologistes François Sacerdot Ecologistes Bruno Marcel Rassemblement National Noel Coudert Divers extrême gauche Valérie Suarez Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Bouffémont : les enjeux

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 32% des voix au premier tour à Bouffémont, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 27% et 16% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à se maintenir, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en réunissant 68% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 32% des voix. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche recevra-t-elle la majorité des votes des administrés de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Bouffémont (95570) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022.