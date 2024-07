Résultat des législatives 2024 à Attainville (95570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche a-t-elle ses chances aussi à Attainville pour ces élections législatives 2024 ? Avec un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale au moment du 1er round des élections dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche il y a deux ans. Une performance qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN ce soir. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Attainville, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 23,83% des votes dans la commune. Une évolution en comparaison des 21,55% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 45% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national favori à Attainville pour les législatives A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très instructif. La progression du RN se montre déjà puissante à Attainville entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (27,03%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (42,72%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, très loin des 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce dimanche, si la dynamique se répercutait au même niveau que pour les élections européennes.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc présidentiel en 2022 Le nombre de votes en faveur de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi une des clés pour le second tour de ces élections législatives 2024 localement. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de triompher à la fin de ce scrutin localement. Les législatives avaient également abouti à un beau départ pour le RN à l'époque à Attainville. Dans la commune, c'est Bruno Marcel qui arrivait en tête au premier tour avec 27,03%. Dominique Da Silva (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 55,00%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,00%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour A en croire les ultimes projections publiées jusqu'à présent, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de s'assurer moins de 250 députés au terme des législatives. Le Nouveau Front populaire devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes maintiendraient une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 42,72% des bulletins de vote, David Quentin (Rassemblement National) a pris la pôle position à Attainville, le 30 juin 2024 pour le 1er tour de l'élection législative. Romain Eskenazi (Nouveau Front populaire) et Dominique Da Silva (Majorité présidentielle) suivaient en recueillant respectivement 23,83% et 23,24% des électeurs. Les électeurs passés par les bureaux de vote de la commune avaient réalisé un autre choix que ceux de la circonscription, puisque Romain Eskenazi y remportait ce premier tour, avec cette fois 37,94% devant David Quentin avec 27,25% et Dominique Da Silva avec 23,13%.

19:21 - Scrutins à Attainville : quels enseignements tirer de l'abstention ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des élections précédentes ? À Attainville, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 a été de 71,65%, surpassant celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux de participation s'élevait en effet à 53,06% dans la commune d'Attainville, contre un taux de participation de 50,96% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - 71,65% de participation lors du premier tour des élections législatives à Attainville Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Attainville, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Attainville était de 71,65%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 73,39% des électeurs dans la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 79,4% au premier tour, c'est-à-dire 952 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,23% au premier tour. Au second tour, 44,55% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Attainville ce soir ? La volonté de changement des habitants serait de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Attainville (95570).

17:29 - Démographie et politique à Attainville, un lien étroit Devant le bureau de vote d'Attainville, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 624 logements pour 1 765 habitants, la densité de la commune est de 245 hab/km². Ses 97 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 475 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (10,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,93% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 35,37% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 11,65 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Attainville, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.