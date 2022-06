Résultat des législatives à Bouliac - Election 2022 (33270) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Bouliac

Le résultat des élections législatives 2022 à Bouliac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Gironde

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Bouliac est connu. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes parmi les 2789 habitants de Bouliac inscrits dans la 4ème circonscription de la Gironde. Melissa Karaca a réuni 36% des suffrages. Alain David (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Julie Rechagneux (Rassemblement National) la suivent grâce à respectivement 26% et 16% des votes. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune pour cette circonscription législative s'établit à 54% (1 293 non-votants). Les citoyens des 17 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de la Gironde voteront-ils comme ceux de Bouliac ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bouliac Alain David Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,55% 26,05% Melissa Karaca Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,00% 36,23% Julie Rechagneux Rassemblement National 21,14% 16,35% Philippe Garnier Reconquête ! 3,86% 6,65% Jean Patrice Fillang Divers droite 3,59% 9,57% Christine Gaillard Divers droite 1,94% 1,49% Ambre Destandau Ecologistes 1,69% 1,83% Kevin Bernaud Divers droite 1,25% 0,88% Anne-Isabelle Brivary Divers extrême gauche 0,99% 0,20% Monica Casanova Divers extrême gauche 0,77% 0,54% Marie-Mauricette, Simone Mathieu Droite souverainiste 0,22% 0,20% Participation au scrutin Circonscription Bouliac Taux de participation 45,02% 53,64% Taux d'abstention 54,98% 46,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,47% Nombre de votants 44 315 1 496

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bouliac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Quel résultat à Bouliac pour la Nupes ? Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Bouliac, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le député de Marseille avait cumulé 15,51% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,04% et 2,26% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 22,81% à Bouliac pour ces légilsatives. 16:30 - À Bouliac, des sondages aussi pertinents ? Les tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance à Bouliac dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. A l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Bouliac, Emmanuel Macron avait fini la course en pôle position avec 38,27% des voix, devant Marine Le Pen à 17,12%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième à 15,51% et Éric Zemmour à 8,86%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Bouliac Le taux d'abstention constituera un facteur déterminant de ce scrutin législatif 2022 à Bouliac. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres impacter la participation à Bouliac. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,44% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 15,64% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Bouliac en 2017 ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. L'analyse des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 58,92% au premier tour au niveau de Bouliac, à comparer avec une abstention de 47,53% au tour deux. 09:30 - Les législatives s'achèvent à 18 heures à Bouliac Bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de ce 1er round des législatives 2022 à Bouliac, jusqu'à la communication des résultats. Sont en lice 11 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

