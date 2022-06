Résultat de la législative à Bouloc : 2e tour en direct

19/06/22 17:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bouloc sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bouloc. En direct 17:22 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Bouloc ? Pour le 1er tour, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Bouloc ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a réuni 34,06% des voix. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 25,3% des votes. Enfin, la candidature Rassemblement National recueille 23,28% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Bouloc, la grande inconnue de ces législatives 2022 reste la participation L'observation des résultats des scrutins précédents permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'élevait à 21,2% dans la localité. Le taux d'abstention était de 17,87% au premier tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Le week-end dernier, 46,17% des personnes aptes à voter à Bouloc avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - Le 2e tour des élections législatives 2022 a lieu à Bouloc Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Bouloc et il y a encore de la marge pour donner de la voix lors de cette 2ème manche, puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés dimanche dernier sont toujours candidats pour le résultat définitif des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Bouloc - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bouloc aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Sylvie Espagnolle Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-François Portarrieu Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Bouloc - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bouloc

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bouloc Jean-François Portarrieu (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,91% 34,06% Sylvie Espagnolle (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,85% 25,30% Julien Leonardelli Rassemblement National 24,64% 23,28% Bruno Hontans Reconquête ! 4,31% 4,30% Jean-Christophe Cheronnet Les Républicains 3,32% 3,58% Alizée Mosdier Parti radical de gauche 2,82% 2,23% Jérôme Piques Régionaliste 2,21% 2,18% Johanna Velo Ecologistes 1,52% 0,93% Pascal Virgos Droite souverainiste 1,32% 0,88% Laurence Gombert Divers gauche 1,21% 1,50% Michel Laserge Divers extrême gauche 0,96% 0,93% Anne Grieu Divers 0,92% 0,83% Participation au scrutin Circonscription Bouloc Taux de participation 50,24% 53,83% Taux d'abstention 49,76% 46,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,76% Nombre de votants 53 707 1 968

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Bouloc. Pour le 1er round des législatives 2022, les 3656 électeurs de Bouloc inscrits dans la 5ème circonscription de la Haute-Garonne ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Dans la ville, Jean-François Portarrieu a collecté 34% des voix. Il est suivi par Sylvie Espagnolle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Julien Leonardelli (Rassemblement National) qui captent respectivement 25% et 23% des votes. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune pour la 5ème circonscription de la Haute-Garonne s'établit à 46%, ce qui représente 1 688 non-votants. Reste encore à déterminer si les habitants des 44 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Bouloc.

Législatives 2022 à Bouloc : les enjeux