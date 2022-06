Résultat des législatives à Bray-sur-Seine - Election 2022 (77480) [PUBLIE]

14/06/22 15:59

Le résultat de l' élection législative 2022 à Bray-sur-Seine a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National arrive en première place chez les électeurs de la 4ème circonscription de Seine-et-Marne et habitant à Bray-sur-Seine. L'abstention représente 56% des électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription législative, ce qui représente 822 non-votants. A l'échelle de la commune, Aymeric Durox a obtenu 34% des voix. Isabelle Perigault (Les Républicains) et Mathieu Garnier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent respectivement 23% et 20% des votes. Ces données ne traduisent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 149 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de Seine-et-Marne.

Les habitants de Bray-sur-Seine ( Seine-et-Marne ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat soutiendront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 34,19% des votes au premier tour à Bray-sur-Seine. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 18,97% et 18,08% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Bray-sur-Seine avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 60,15% des voix, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 39,85% des suffrages. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?