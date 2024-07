Résultat des législatives 2024 à Provins : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - À Provins, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ?

L'un des facteurs clés de ces législatives est indéniablement le taux de participation. Le pourcentage de votants à Provins pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 64,21%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 69,39% des votants de l'agglomération, à comparer avec une participation de 66,85% au second tour, c'est-à-dire 4 500 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,5% au premier tour. Au second tour, 44,0% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Provins aujourd'hui ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Provins ?