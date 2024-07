Résultat des législatives 2024 à Rebais (77510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Rebais, qui va prendre avantage des 18,32% de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Rebais, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,32% des votes dans la commune. Un score plus important en comparaison des 15,47% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 20 points à Rebais L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 20 points à Rebais entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive vainqueur à Rebais ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Rebais ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Rebais ? Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le Rassemblement national réalisait déjà un puissant score à Rebais. Dans la commune, c'est Aymeric Durox qui démarrait en pôle position au premier tour avec 34,38%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 55,90%, devant le binôme Les Républicains à 44,10%.

20:05 - Quel score à Rebais pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Julien Limongi (Rassemblement National) a engrangé 54,84% des suffrages à Rebais le 30 juin 2024, au soir du 1er tour de la législative. Un résultat qui lui a permis de passer devant Isabelle Perigault (Les Républicains) et Mathieu Garnier (Union de la gauche) avec respectivement 23,1% et 18,32% des votants. C'est aussi Julien Limongi qui achevait ce premier tour en tête dans la 4ème circonscription de Seine-et-Marne dans son ensemble, avec cette fois 47,64%, devant Isabelle Perigault avec 28,01% et Mathieu Garnier avec 20,9%.

19:21 - Que dire des élections européennes à Rebais au niveau de l'abstention ? Au cours des dernières élections, les 2 312 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. À Rebais, le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 59,07%, dépassant de 12 points celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 47,08% des personnes habilitées à voter à Rebais avaient effectivement pris part au scrutin, contre une participation de 47,81% lors du scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Rebais, le score de l'abstention au second tour des législatives sera un élément important À Rebais, le niveau de participation constitue à n'en pas douter l'un des critères importants des législatives. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Rebais a atteint 40,93%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,59% au premier tour et 60,01% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Rebais ce soir ? Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 28,23% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 27,1% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment en mesure d'impacter la participation à Rebais.

17:29 - Analyse socio-économique de Rebais : perspectives électorales Quel portrait faire de Rebais, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 289 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 175 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 24,46% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 27,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 12,9%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 008 euros par an. À Rebais, les spécificités locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.