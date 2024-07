Résultat des législatives 2024 à Jouy-sur-Morin (77320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Jouy-sur-Morin, quel candidat vont élire les électeurs de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier reste une inconnue dans cet épilogue. Au premier tour, l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages au niveau du pays soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Jouy-sur-Morin, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,41% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 21,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 19 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Jouy-sur-Morin Le résultat obtenu par le RN sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 19 points ici entre 2022 et 2024. Avec une projection rapide, on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN vainqueur aux législatives il y a deux ans à Jouy-sur-Morin Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi observé au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Jouy-sur-Morin ? Les élections législatives avaient aussi donné lieu à un beau départ pour le Rassemblement national à l'époque à Jouy-sur-Morin. On retrouvait en effet Aymeric Durox au sommet au premier tour, avec 33,38% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 52,67%, devant le binôme Les Républicains à 47,33%.

20:05 - Déjà 52,37% pour le RN à Jouy-sur-Morin aux élections législatives Grâce à 52,37% des votes, Julien Limongi (Rassemblement National) a pris la tête à Jouy-sur-Morin, le 30 juin 2024 lors du premier tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Isabelle Perigault (Les Républicains) et Mathieu Garnier (Nouveau Front populaire) avec respectivement 24,81% et 18,41% des votants. C'est aussi Julien Limongi qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 47,64%, devant Isabelle Perigault avec 28,01% et Mathieu Garnier avec 20,9%.

19:21 - À Jouy-sur-Morin, la participation du 1er tour éclipse celle du scrutin européen Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 2 238 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Jouy-sur-Morin a connu une participation de 60,88%, supérieure à celle des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, le taux de participation s'élevait en effet à 47,1% des inscrits sur les listes électorales de Jouy-sur-Morin. La participation était de 45,55% pour le scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Jouy-sur-Morin, la participation a atteint 60,88% lors de la première manche des législatives L'une des clés de ces législatives 2024 est indiscutablement l'étendue de la participation. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Jouy-sur-Morin s'élevait à 39,12%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,15% au premier tour. Au deuxième tour, 60,86% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Jouy-sur-Morin ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 30,24% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 29,72% au deuxième tour. Le désir d'être enfin entendu serait en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Jouy-sur-Morin (77320).

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Jouy-sur-Morin Dans la commune de Jouy-sur-Morin, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,62%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 570 euros/an montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 670 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,82% et d'une population immigrée de 9,86% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Jouy-sur-Morin mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,4% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.