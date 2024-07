Résultat des législatives 2024 à Saint-Cyr-sur-Morin (77750) – 2e tour [PUBLIE]

Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. La progression du parti, qui se monte déjà à 20 points à Saint-Cyr-sur-Morin entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On ne peut pas exclure que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

La fraction d'électeurs en faveur du RN sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces élections au niveau local, comme dans le reste du pays. Le parti frontiste va-t-il de nouveau s'imposer à Saint-Cyr-sur-Morin, comme lors des législatives 2022 ? Le RN arrivait déjà en pôle position à Saint-Cyr-sur-Morin il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, c'est Aymeric Durox qui arrivait en tête au premier tour avec 28,43%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 54,41%, devant le binôme Les Républicains à 45,59%.

17:29 - Saint-Cyr-sur-Morin : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Cyr-sur-Morin, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 1 954 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 153 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 165 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,85% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,88% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 26,0% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 50,26% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 639,83 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Cyr-sur-Morin, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.