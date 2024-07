Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-le-Comte (77174) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Villeneuve-le-Comte, que vont décider les supporters de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La question revient avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Premier élément de réponse : le bloc a rassemblé 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Villeneuve-le-Comte, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,74% des votes dans la commune. Une performance à affiner néanmoins avec les 24,02% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Villeneuve-le-Comte lors des législatives ? Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. La progression du RN est déjà puissante à Villeneuve-le-Comte entre le score du mouvement en 2022 (22,14%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (33,22%), de l'ordre de 11 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote donnant au RN une progression de 130 à 160 sièges en comparaison des élections de 2022 (89 sièges). Suffisant pour prévoir un ancrage durable du parti sur place, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Villeneuve-le-Comte Regarder dans le rétro pour voir les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 donne aussi des indicateurs précieux au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, Jean-Philippe Delvaux (La République en Marche) l'emportait au premier tour dans la commune de Villeneuve-le-Comte, obtenant 29,04% des voix sur place. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket Les Républicains avec 62,88% contre 37,12% pour les perdants. Mais c'est Isabelle Perigault (Les Républicains) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 62,88%, devant l'adversaire Rassemblement National à 37,12%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Villeneuve-le-Comte Isabelle Perigault (Les Républicains) a raflé 40,91% des voix à Villeneuve-le-Comte dimanche 30 juin, pour le premier tour des législatives. Un score qui lui a permis de ressortir devant Julien Limongi (Rassemblement National) et Mathieu Garnier (Nouveau Front populaire) avec 33,22% et 22,74% des électeurs. C'est en revanche Julien Limongi qui se taillait la part du lion, en considérant tous les votants de la circonscription, avec cette fois 47,64% devant Isabelle Perigault avec 28,01% et Mathieu Garnier avec 20,9%.

19:21 - Résultats des élections à Villeneuve-le-Comte : quelles conclusions tirer des taux de participation ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des élections antérieures ? À Villeneuve-le-Comte, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 30,21%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 316 inscrits sur les listes électorales à Villeneuve-le-Comte, 47,19% étaient effectivement restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 47,16% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention à Villeneuve-le-Comte peut-elle monter lors du second tour des législatives ? À Villeneuve-le-Comte, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés des législatives. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Villeneuve-le-Comte s'élevait à 69,79%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,02% au premier tour. Au deuxième tour, 43,91% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Villeneuve-le-Comte ? Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 79,38% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 73,86% au second tour, ce qui représentait 975 personnes.

17:29 - Villeneuve-le-Comte : démographie et socio-économie impactent les législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des élections législatives à Villeneuve-le-Comte comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 24,34% de cadres supérieurs pour 1 870 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 166 entreprises, Villeneuve-le-Comte offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (82,77%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,93% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 30,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 90,57 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, Villeneuve-le-Comte incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.