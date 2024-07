Résultat des législatives 2024 à Sainte-Colombe (77650) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les orphelins du Front populaire très suivis Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme plus proche du RN dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins obtenus au niveau national sont un premier indice. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,39% des suffrages à Sainte-Colombe. Une progression en comparaison des 19,02% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN en force à Sainte-Colombe pour les législatives L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du RN est déjà puissante à Sainte-Colombe entre le score du mouvement nationaliste en 2022 (30,33%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (45,11%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges comparé aux élections de 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce dimanche, si la dynamique se répercutait au même niveau que pour les élections européennes, avec en outre un report de voix favorable.

20:29 - Le RN gagnant aux législatives il y a deux ans à Sainte-Colombe Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera ainsi très analysé. Le RN va-t-il encore gagner à Sainte-Colombe, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient également donné un excellent résultat pour le RN à l'époque à Sainte-Colombe. Dans la commune, c'est Aymeric Durox qui s'imposait au premier tour avec 30,33%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 51,64%, devant le binôme Les Républicains à 48,36%.

20:05 - Déjà 45,11% pour le RN à Sainte-Colombe aux élections législatives Lors du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Sainte-Colombe ont plébiscité Julien Limongi (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 45,11% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de devancer Isabelle Perigault (Les Républicains) et Mathieu Garnier (Nouveau Front populaire) avec respectivement 29,92% et 20,39% des électeurs. C'est aussi Julien Limongi qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 47,64%, devant Isabelle Perigault avec 28,01% et Mathieu Garnier avec 20,9%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Sainte-Colombe ? Au cours des consultations politiques précédentes, les 1 830 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Sainte-Colombe a atteint 33,1%, en dessous de celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 47,65% des personnes en âge de voter à Sainte-Colombe avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 47,73% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Sainte-Colombe lors de la deuxième manche des législatives ? À Sainte-Colombe, l'abstention est indéniablement l'une des clés des législatives. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Sainte-Colombe s'élevait à 33,1%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,06% au premier tour. Au second tour, 53,53% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Sainte-Colombe ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,02% au niveau de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 25,88% au deuxième tour. La question des retraites et l'insécurité sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Sainte-Colombe (77650).

17:29 - Dynamique électorale à Sainte-Colombe : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Sainte-Colombe, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 1 793 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 985 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,47%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 171 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 13,83%, Sainte-Colombe se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 391,49 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Sainte-Colombe, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.