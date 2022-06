19:33 - Qui vont retenir les supporters de gauche à Brens ?

Les habitants de Brens avaient accordé 17,02% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re étape de l'élection présidentielle. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,7% et 2,51% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 23,23% à Brens pour ces légilsatives.