Résultat des législatives 2024 à Lagrave (81150) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Que vont peser les électeurs du Front populaire à Lagrave ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix apparaît comme important : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Lagrave, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 22,81% des votes dans la localité. Une performance à compléter néanmoins avec les 25,38% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - La forte progression du RN à Lagrave L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 17 points ici entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La majorité en pôle position aux législatives il y a deux ans à Lagrave A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN à ces législatives sera en conséquence très commenté. Le RN peut-il gagner cette fois à Lagrave, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Lagrave, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 27,86% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 29,52% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (37,74%). Marie-Christine Verdier-Jouclas s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à Lagrave ce dimanche ? D'après les projections des sondeurs dévoilées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance de la gauche pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Il faudra néanmoins tenir compte des particularismes locaux. Lors du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les habitants de Lagrave ont plébiscité Julien Bacou (Rassemblement National), qui a engrangé 44,67% des suffrages. Pierre Verdier (Ensemble pour la République) et Karen Erodi (Union de la gauche) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 23,53% et 22,81% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Julien Bacou accumulant cette fois 37,94%, devant Karen Erodi avec 31,63% et Pierre Verdier avec 21,7%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Lagrave : un record par rapport aux élections européennes ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut également étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Lagrave a connu une participation de 72,71%, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 56,65% des personnes en capacité de voter à Lagrave avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 60,57% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - À Lagrave, les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2e tour seront un élément décisif À Lagrave, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est incontestablement l'abstention. Les résidents de Lagrave ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 72,71%. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 83,51% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 80,9% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 423 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,26% au premier tour. Au second tour, 53,81% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Lagrave ? Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national seraient notamment susceptibles de ramener les habitants de Lagrave (81150) dans les isoloirs.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lagrave A la mi-journée des élections législatives, Lagrave foisonne de diversité et d'activités. Avec une population de 2 244 habitants répartis dans 969 logements, cette commune présente une densité de 225 habitants/km². Ses 384 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 686 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (88,54%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 32,96% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2312,27 euros/mois, la ville désire un avenir prospère. Lagrave incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.