Résultat des législatives 2024 à Saint-Benoît-de-Carmaux (81400) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - La Nupes a fait 45,43% au second tour il y a deux ans Une autre incertitude de ces élections sera celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire pour ces législatives. Le bloc a obtenu 28,06% des bulletins à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Benoît-de-Carmaux, le binôme Front populaire a pour sa part glané 35,08% des votes dans la commune. Une percée à comparer néanmoins avec les 36,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,15% pour Yannick Jadot, 7,62% pour Fabien Roussel et 1,66% pour Anne Hidalgo). Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 45,43% à l'époque.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Saint-Benoît-de-Carmaux ? Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du RN semble déjà puissante à Saint-Benoît-de-Carmaux entre le score de la formation nationaliste en 2022 (32,08%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (47,14%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages donnant au RN une progression d'environ 150 sièges par rapport à la précédente élection des députés (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce 7 juillet, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme que pour les élections européennes, avec une bascule dans les reports de voix.

20:29 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Saint-Benoît-de-Carmaux ? Le nombre de votes en faveur de Jordan Bardella ce dimanche soir sera en conséquence la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de cette législative 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a l'espoir de s'imposer. Lors des dernières législatives à Saint-Benoît-de-Carmaux, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 32,08% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 36,62% pour Karen Erodi (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (45,43%). Karen Erodi s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Selon les projections finales publiées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de gagner moins de 250 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance de la gauche pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes garderaient une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Avec 47,14% des votes, Julien Bacou (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Benoît-de-Carmaux, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er round des élections législatives. Karen Erodi (Nouveau Front populaire) et Pierre Verdier (Ensemble !) suivaient grâce à, dans l'ordre, 35,08% et 10,35% des votants à l'échelle de la métropole. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Julien Bacou glanant cette fois 37,94%, devant Karen Erodi avec 31,63% et Pierre Verdier avec 21,7%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Benoît-de-Carmaux ? L'observation des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. À Saint-Benoît-de-Carmaux, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 37,51%, moins élevé que celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 51,24% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Benoît-de-Carmaux. Le taux d'abstention était de 46,44% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Saint-Benoît-de-Carmaux ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Saint-Benoît-de-Carmaux ? Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 37,51%. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 749 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 29,22% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 33,87% au second tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,71% au premier tour et 53,31% au second tour. La perte de pouvoir d'achat serait notamment susceptible de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Benoît-de-Carmaux (81400).

17:29 - Saint-Benoît-de-Carmaux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Benoît-de-Carmaux mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 18,67%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 1801,15 euros/mois peut être l'expression de disparités socio-économiques locales. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,84%) et le nombre de résidences HLM (25,23% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Benoît-de-Carmaux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 41,03% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.