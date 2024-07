Résultat des législatives 2024 à Carmaux : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Analyse démographique et économique des législatives à Carmaux

A mi-chemin des législatives, Carmaux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 9 898 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 625 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 14,63% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 14,09% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 550 personnes (5,57%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1865,1 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 18,8%, révélant une situation économique en demi-teinte. Carmaux manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.