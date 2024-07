Résultat des législatives 2024 à Graulhet : les premiers chiffres du 2e tour

À Graulhet, l'un des critères déterminants de ces élections législatives 2024 est le niveau d'abstention. 37,72% des électeurs de Graulhet ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,93% au premier tour et 52,92% au deuxième tour. Lors du second tour de la présidentielle, 31,86% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 29,36% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Graulhet ?

17:29 - Élections législatives à Graulhet : un éclairage démographique

La démographie et le profil socio-économique de Graulhet contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,64% et une densité de population de 219 hab par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 229 €/an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,93% et d'une population étrangère de 9,15% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Graulhet mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 42,59% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.