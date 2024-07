Résultat des législatives 2024 à Briatexte (81390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Stabilité pour la gauche depuis deux ans à Briatexte L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a glané plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,72% des voix à Briatexte. Un score qui a stagné par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (26,58%). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 35,39% à l'époque.

20:58 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Briatexte lors des législatives ? Le nombre de bulletins glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera un enseignement majeur pour ces élections 2024 à l'échelle locale. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national vue lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ 15 points de plus pour le mouvement entre les deux élections, le nombre de voix du RN pourrait le faire gagner à Briatexte. Une estimation qui paraît logique compte tenu des électeurs également gagnés par la formation politique sur place depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 14 points de parts de voix.

20:29 - Qu'avaient dit législatives en 2022 à Briatexte ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives 2024 sera ainsi très instructif. Le RN peut-il gagner cette fois à Briatexte, contrairement à 2022 ? Aux législatives à l'époque à Briatexte, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 26,7% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 28,80% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 35,39%. C'est ainsi Karen Erodi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui l'emportait.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Briatexte Julien Bacou (Rassemblement National) a amassé 40,42% des suffrages à Briatexte le 30 juin, pour le 1er tour de la législative. En deuxième position, Karen Erodi (Nouveau Front populaire) glanait 26,72%. De son côté, Pierre Verdier (Majorité présidentielle) glanait 23,51% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription du Tarn, Julien Bacou accumulant cette fois 37,94%, devant Karen Erodi avec 31,63% et Pierre Verdier avec 21,7%.

19:21 - Scrutins à Briatexte : quels enseignements tirer de l'abstention ? L'analyse des précédentes élections est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. À Briatexte, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 70,1%, dépassant celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 56,88% des personnes en capacité de voter à Briatexte avaient effectivement pris part au scrutin, contre une participation de 57,87% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 heures.

18:35 - À Briatexte, la participation était de 70,1% lors du premier tour des élections législatives À Briatexte, le niveau d'abstention est indéniablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif. Dans la ville, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 70,1%. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,84% dans la ville. La participation était de 78,17% au second tour, c'est-à-dire 1 196 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,73% au premier tour. Au deuxième tour, 55,71% des électeurs ont exercé leur droit de vote.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Briatexte Dans la commune de Briatexte, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 134 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 15,18%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 483 euros/an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 844 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,52%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,1%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Briatexte mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,06% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.